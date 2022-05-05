Разработчик: Pantum Система: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Тип: Driver Категория: Принтеры Pantum Дата: 3-07-2021, 10:05 Скачать: Скачать драйвер

Официальный драйвер для многофункционального устройства Pantum M6500W, который необходим фактически для каждого владельца данного МФУ. Благодаря драйверу ваш компьютер и операционная система Windows сможет произвести определение устройства для его последующего использования. Процесс установки драйвера предельно простой и максимально автоматизирован, достаточно запустить установку и следовать пошаговой инструкции. Скачать драйвер для Pantum M6500W вы сможете напрямую с нашего сайта без регистрации.

Скачать драйвер Pantum M6500W:

pantum_m5000-m6000_series_windows_driver_v1.30.zip

Пароль к архиву 123

Скачать драйвер бесплатно Pantum M6500W Яндекс Браузер + сервисы 0+