Windows-driver

Pantum M6500W

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Pantum M6500W
Разработчик: Pantum
Система: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Тип: Driver
Категория: Принтеры Pantum
Дата: 3-07-2021, 10:05
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Скачать драйвер


Официальный драйвер для многофункционального устройства Pantum M6500W, который необходим фактически для каждого владельца данного МФУ. Благодаря драйверу ваш компьютер и операционная система Windows сможет произвести определение устройства для его последующего использования. Процесс установки драйвера предельно простой и максимально автоматизирован, достаточно запустить установку и следовать пошаговой инструкции. Скачать драйвер для Pantum M6500W вы сможете напрямую с нашего сайта без регистрации.

 

Скачать драйвер Pantum M6500W:

 pantum_m5000-m6000_series_windows_driver_v1.30.zip

Пароль к архиву 123
Скачать драйвер бесплатноPantum M6500W
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Внимание! Прежде чем установить драйвер Pantum M6500W. Рекомендуем удалить старую версию драйвера. Как удалить драйвер можно прочесть в разделе FAQ.


Скриншоты с установкой Pantum M6500W:
3-07-2021, 10:05 946 0

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