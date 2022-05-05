|Разработчик:
|Pantum
|Система:
|Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
|Тип:
|Driver
|Категория:
|Принтеры Pantum
|Дата:
|3-07-2021, 10:05
|Скачать:
Официальный драйвер для многофункционального устройства Pantum M6500W, который необходим фактически для каждого владельца данного МФУ. Благодаря драйверу ваш компьютер и операционная система Windows сможет произвести определение устройства для его последующего использования. Процесс установки драйвера предельно простой и максимально автоматизирован, достаточно запустить установку и следовать пошаговой инструкции. Скачать драйвер для Pantum M6500W вы сможете напрямую с нашего сайта без регистрации.
Скачать драйвер Pantum M6500W:
Скриншоты с установкой Pantum M6500W:
Внимание! Прежде чем установить драйвер Pantum M6500W. Рекомендуем удалить старую версию драйвера. Как удалить драйвер можно прочесть в разделе FAQ.